В Уфе и двух других городах Башкирии продлили режим НМУ

Из-за безветрия и высоких температур режим неблагоприятных метеоусловий продлен в трех городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Он действует с 24 мая и сохранится до 20 часов 26 мая, сообщили в минэкологии региона.

Режим НМУ, известный как режим «черного неба», вводится в промышленных городах, согласно прогнозу Башгидромета, в сухую и безветренную погоду, так как именно при таких условиях вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей скапливаются у поверхности земли, ухудшая качество воздуха.

Крупные промышленные объекты в этих городах обязаны снизить объемы вредных выбросов в атмосферу согласно утвержденным технологическим регламентам.