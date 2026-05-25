В ГАИ Башкирии призвали быть внимательнее на дорогах

В республиканской госавтоинспекции отмечают, именно выезд на встречную полосу несет за собой самые тяжелые последствия, в которых водители и пассажиры получают серьезные травмы, вплоть до летальных.

В связи с этим с 25 по 31 мая автоинспекторы будут нести службу на участках дорог, где наиболее часто совершаются выезды на встречную полосу.

«Уважаемые водители, госавтоинспекция напоминает, что нельзя производить обгон там, где это запрещено или небезопасно! Будьте осторожны на дороге, сведите к минимуму выполнение опасных маневров, особенно если помимо вас в машине находится ребенок», — обратился к жителям республики глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранее в Уфе водитель «КамАЗа» сбил подростка на самокате.