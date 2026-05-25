В Башкирии выберут лучший придорожный сервис-2026

Победителей выберут в номинациях «Лучший многофункциональный комплекс», «Лучший гостиничный комплекс», «Лучший автозаправочный комплекс», «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее предприятие общепита», «Лучшая станция техобслуживания», «Лучший автомоечный комплекс» и «Лучшее муниципальное образование в сфере придорожного сервиса».
Заявки принимаются до 30 июня включительно по электронной почте trade.secretar@bashkortostan.ru с приложением презентационных фото- и видеоматериалов. Все подробности здесь.
Напомним, Башкирия перевыполнила план по строительству объектов придорожного сервиса.
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