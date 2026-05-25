В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

В республике в день праздника «Последний звонок», 26 мая, будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба минторга РБ.

Решение принято в целях обеспечения безопасности и порядка во время массовых школьных торжеств.

На предприятия общественного питания данное ограничение не распространяется, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что последний звонок прозвучит для 50 тысяч выпускников Башкирии.