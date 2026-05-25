В Башкирии на номер 112 поступило более 500 сообщений об опасных люках

С начала весны в центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 500 сообщений о повреждении крышек люков. Такие дефекты представляют серьёзную опасность для водителей, велосипедистов и пешеходов.

В госкомитете РБ по ЧС сообщили основные причины повреждения люков. Среди них механическое воздействие транспорта, действия сборщиков металлолома, небрежность при проведении ремонтных работ.

Что делать, если заметили открытый люк:

Обозначьте место — чтобы предупредить других участников движения. Позвоните по номеру 112 — сообщите точный адрес, ближайший перекрёсток и расположение люка. Используйте приложение «112» — отправьте фото, укажите координаты и отслеживайте статус вашей заявки.

«Не наступайте на крышки люков, особенно если рядом дети. Не надейтесь, что кто-то другой сообщит об опасности — ваша бдительность может спасти чью-то жизнь!» — отметили в ведомстве.