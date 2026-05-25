ЦУР Башкирии рассказал о медсестре, спасавшей жизни в коронавирус

Эльвира Ишимбаева отдала любимой профессии уже свыше 30 лет. Сейчас она контролирует работу специалистов среднего звена лечебного учреждения.
Известно, что в пандемию COVID-19 женщина организовала эффективный процесс помощи пациентам в профильном госпитале.
«Почему я выбрала эту профессию? Было ощущение, что именно она приносит мне смысл жизни и позволяет реализовать мои лучшие качества», — поделилась Ишимбаева.
Глава республики Радий Хабиров в 2025 году присвоил ей звание заслуженного работника здравоохранения РБ.
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