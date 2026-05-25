Из Уфы возобновились прямые перелёты в Минск

Авиакомпания «Белавиа АК» возобновила рейсы из Уфы в столицу Беларуси. Как сообщили в уфимском аэропорту, рейсы будут выполняться раз в неделю, по средам, на самолётах Embraer EMB-195.

Из Минска самолёты будут вылетать в 09.20, а обратно из Уфы — в 15.20. Время в пути составит около трёх часов.

Рейсы из Минска в Уфу уже выполнялись «Белавиа» ранее, в 2021 году, затем были приостановлены. И спустя пять лет авиакомпания перезапустила полетную программу по данному направлению.

Ранее стало известно, что уфимцы будут напрямую летать в Казахстан.