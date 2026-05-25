Глава Башкирии поздравил музей «Шульган-Таш» с победой в конкурсе

На оперативном совещании правительства в понедельник Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил присутствующих с этим знаменательным событием.

– В одной номинации участвовали музеи России — «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва», всего более тысячи заявок. И победил музей-заповедник «Шульган-Таш», – сказал Глава Башкирии.

Он отметил, что историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш» – действительно очень интересный объект. Руководитель региона поручил первому вице-премьеру правительства Башкирии Уралу Кильсенбаеву собраться с главой Бурзянского района и довести начатые там мероприятия до конца.