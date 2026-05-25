Глава Башкирии поручил обеспечить безопасность на «Последних звонках»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в понедельник на еженедельном оперативном совещании правительства поставил задачу силовым структурам и руководителям муниципалитетов обеспечить спокойное проведение праздника «Последний звонок», который состоится завтра, 26 мая.
Особое внимание Глава региона уделил традиции выпускников встречать рассвет.
— Завтра последний звонок. На вас — все связанное с координацией силовых структур по спокойному проведению праздника, — обратился он к вице-премьеру правительства РБ Иреку Сагитову, курирующему силовой блок. — Уважаемые главы муниципалитетов — на вас спокойное проведение последнего звонка в районах. Наши дети будут гулять и зарю встречать, это уже годами сложившаяся история. Нам надо быть рядом с ними, чтобы никаких ЧП, приключений не случилось. Отнеситесь к этому внимательно, — подчеркнул Радий Хабиров.
Руководитель республики призвал ответственных лиц лично проконтролировать все мероприятия и быть максимально внимательными к безопасности выпускников в праздничный день.
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