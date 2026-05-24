В конце мая в Уфе вновь пройдет «День 1000 велосипедистов» – городской праздник, который уже стал доброй традицией для уфимских велосипедистов. В юбилейный, пятнадцатый год организаторы подготовили расширенную двухдневную программу – мероприятия состоятся 30 и 31 мая, сообщает уфимский горсовет.



Первый день фестиваля пройдет на площади имени Ленина. Здесь развернется семейная программа с интерактивными площадками, играми и активностями для детей и взрослых. Для юных участников подготовят специальную площадку «Велодетство».



31 мая спортивную часть откроет велогонка «Проспект». К участию приглашаются как опытные велосипедисты, так и любители. Победителей определят по времени прохождения дистанции.



Участие бесплатное. Для регистрации необходимо оформить заявку на сайте veloevent.ru и получить стартовый номер.