В ГАИ Уфы сообщили итоги массовых проверок водителей

Традиционно сотрудники госавтоинспекции провели рейды, направленные на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, в рамках данных мероприятий было проверено более 280 автомобилей и каждый водитель, четверо из них находились за рулём в состоянии опьянения. Всего составлено более 40 административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в ГАИ сообщили, где в Башкирии проходят сплошные проверки водителей.