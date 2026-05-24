В Башкирии инструкторы-проводники пройдут аттестацию

С 1 июля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который вводит обязательную аттестацию инструкторов-проводников. Данное требование распространяется на специалистов, работающих на маршрутах, требующих специального сопровождения, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ.

Инструкторы-проводники, ранее внесенные в единый федеральный реестр без прохождения аттестации (по упрощённой процедуре на основании списков от туроператоров или региональных спортивных федераций), обязаны подтвердить свою квалификацию. Им необходимо пройти полную аттестацию в срок до 1 октября 2026 года согласно графикам, установленным указанными федерациями.

В Республике Башкортостан обучение и аттестацию инструкторов-проводников осуществляет региональный центр аттестации «Башкирия» при Федерации спортивного туризма России.