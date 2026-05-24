Шакира и Мирзоали: в Башкирии назвали редкие имена малышей

По состоянию на 23 мая 2026 года в списке редких женских имен оказались: Исмина, Шакира, Линда, Фаришта и Тиана. Среди редких мужских имен: Мирзоали, Абдурахим, Эван, Петр и Ранис.

Чаще всего девочек в Башкирии называют Амелия, Ясмина, София, Амина и Эмилия. Мальчикам выбирают популярные имена: Амир, Эмир, Марк, Тимур и Михаил.

Ранее Башинформ сообщал о том, что жительница Башкирии родила десятого ребенка.