Из Уфы запущены прямые авиарейсы в курортный город на берегу Каспия

С 24 мая запущены прямые рейсы в курортный город на берегу Каспия – Актау, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолётах Boeing-737. Время в пути – 2 часа 10 минут.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Уфы увеличат число полетов в популярном южном направлении.
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