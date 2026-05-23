Ветеринары Башкирии пояснили, чем полезны одуванчики для собак

Одуванчики содержат витамины С и группы В, кальций, калий, железо, инулин и антиоксиданты. Это улучшает пищеварение, укрепляет кости, иммунитет и поддерживает печень.

Измельченные листья или корни следует добавлять в корм, либо готовить отвар. Собирать одуванчики, разумеется, следует только на экологически чистых территориях.

«Возможна аллергия, — предупредили в госкомитете РБ по ветеринарии. — Поэтому начинайте с малого количества и следите за реакцией. При хронических заболеваниях почек или желчного пузыря обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Помните: одуванчики — ценный источник здоровья для собак».

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