В Башкирии состоится патриотический автопробег «Шаймуратовский рубеж»

Маршрут автопробега выстроится от ул. Советской в Уфе до села Шаймуратово Кармаскалинского района — родины легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Участники планируют стартовать в 9.45.
В финальной точке участников ждут торжественный митинг, возложение
цветов к памятнику, полевая кухня, а также праздничное угощение курбан ашы — в преддверии священного праздника Курбан-байрам, сообщили «Башинформу» организаторы.
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