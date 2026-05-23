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10:25 (UTC+5), 23 Мая 2026

Труженице тыла из Уфы Закие Хакимовой исполнилось 95 лет

В Уфе поздравили с 95-летием труженицу тыла — Хакимову Закию Абелькарамовну. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

Фото: Антон Тарасов | канал в МАХ
Галина Бахшиева

Закия Абелькарамовна родилась 19 мая 1931 года в деревне Иликово Кушнаренковского района. В годы войны, будучи ещё подростком, работала в колхозе в деревне Матвеевка Благовещенского района.

В 1952 году переехала в Уфу, поступила в кооперативный техникум, чтобы получить профессию бухгалтера. В 1953 году вышла замуж.

После окончания учёбы она много лет проработала на предприятии «Уфагорремстрой». Закия Абелькарамовна вырастила троих детей — двух сыновей и дочь.

«Сегодня у неё пять внуков и четыре правнука — большая, дружная семья, которая окружает её заботой и вниманием, — рассказал Антон Тарасов. — Низкий поклон Закие Абелькарамовне за её труд в тылу, за стойкость и веру в Победу. Крепкого здоровья, тепла и заботы близких вам, уважаемая Закия Абелькарамовна».

Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Белебеевского района Габдрауф Гареев отпраздновал вековой юбилей, сообщал Башинформ.

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