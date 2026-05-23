Труженице тыла из Уфы Закие Хакимовой исполнилось 95 лет

Закия Абелькарамовна родилась 19 мая 1931 года в деревне Иликово Кушнаренковского района. В годы войны, будучи ещё подростком, работала в колхозе в деревне Матвеевка Благовещенского района.
В 1952 году переехала в Уфу, поступила в кооперативный техникум, чтобы получить профессию бухгалтера. В 1953 году вышла замуж.
После окончания учёбы она много лет проработала на предприятии «Уфагорремстрой». Закия Абелькарамовна вырастила троих детей — двух сыновей и дочь.
«Сегодня у неё пять внуков и четыре правнука — большая, дружная семья, которая окружает её заботой и вниманием, — рассказал Антон Тарасов. — Низкий поклон Закие Абелькарамовне за её труд в тылу, за стойкость и веру в Победу. Крепкого здоровья, тепла и заботы близких вам, уважаемая Закия Абелькарамовна».
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