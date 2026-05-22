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17:28 (UTC+5), 22 Мая 2026

Жительницу Башкирии Мансуру Мулюкову поздравили с 90-летием

Одну из уважаемых жительниц Кугарчинского района Мансуру Шайхетдиновну Мулюкову с 90-летним юбилеем поздравил глава администрации района Марат Искужин. Он раскрыл своим подписчикам яркие страницы ее биографии.

Фото: личная страница Марата Искужина | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Мансура Шайхетдиновна родилась 20 мая 1936 года в деревне Багдашкино. Ее путь к знаниям начался в родной деревне, продолжился в Юлдыбаево, а затем в Мраковском педучилище, которое она окончила в 1956 году.

Сразу после учебы началась ее трудовая биография. Сначала в Санзяпово, где она работала библиотекарем, а затем, с 1963 года, в родном Багдашкино. Здесь она посвятила себя развитию культуры, работая библиотекарем, а затем заведующей клубом. Ее вклад в культурную жизнь села неоценим — более трех десятилетий она служила людям, организовывая досуг и сохраняя традиции.

Но работа в сфере культуры была лишь частью ее многогранной деятельности. Мансура Шайхетдиновна также трудилась в совхозе и колхозе, не боясь тяжелого физического труда — косила сено, полола свеклу. Ее общий трудовой стаж составляет внушительные 50 лет, что говорит о невероятной самоотдаче и трудолюбии.

За годы своей работы Мансура Шайхетдиновна была удостоена множества наград и благодарностей. Это Почетная грамота Верховного Совета Башкирской АССР, полученная в 1976 году, и медаль «Ветеран труда», которой она была награждена в 1991 году. Эти знаки отличия — свидетельство ее многолетнего добросовестного труда и заслуг перед обществом.

«Мансура Шайхетдиновна окружена любовью и заботой своей большой семьи — детей, внуков и правнуков, которые являются ее гордостью и опорой.
Даже выйдя на заслуженный отдых, она не утратила своей активности и жизнелюбия, – рассказал глава района. – Она по-прежнему остается душой местного клуба и активно участвует в жизни села. Ее энергия и неравнодушие проявляются и в волонтерской деятельности: она с душой вяжет теплые носки и варежки для наших ребят, участвующих в СВО».

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Фото: личная страница Марата Мулюкова | ВКонтакте
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