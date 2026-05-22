Жительнице Башкирии выделили средства на развитие детской игровой комнаты

Регина Новикова из Альшеевского района организовала в селе Раевский детскую игровую комнату с лабиринтом, горкой, батутами и каруселями. Она предназначена для ребятишек в возрасте от трех до 12 лет.

В группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте» рассказали, что в прошлом году Регина заявилась на муниципальный «Предпринимательский час», где ей предоставили финансовую поддержку по местной программе развития и поддержки бизнеса.

Благодаря выделенным средствам женщина закупила нужный инвентарь.