Жительнице Башкирии выделили средства на развитие детской игровой комнаты

Регина Новикова из Альшеевского района организовала в селе Раевский детскую игровую комнату с лабиринтом, горкой, батутами и каруселями. Она предназначена для ребятишек в возрасте от трех до 12 лет.
В группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте» рассказали, что в прошлом году Регина заявилась на муниципальный «Предпринимательский час», где ей предоставили финансовую поддержку по местной программе развития и поддержки бизнеса.
Благодаря выделенным средствам женщина закупила нужный инвентарь.
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