В выходные в Башкирии сохранится жаркая погода

23 мая ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°С, по востоку до +2°С, днем +24, +29°С.
24 мая будет без существенных осадков, днем в северных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем по северу порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +24, +29°.
На автодорогах видимость хорошая.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.