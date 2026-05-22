В Уфе утвердили регламент согласования места накопления ТКО

В Уфе утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, заявителями на создание площадки накопления ТКО могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, на которых по закону возложена обязанность создания данной площадки. В заявлении необходимо указать источник образования ТКО и за счет каких средств будет идти содержание площадки их накопления.

Решение о согласовании места накопления ТКО должно быть принято не более чем через 10 календарных дней после регистрации заявления.