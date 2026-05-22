В Башкирии вновь объявили режим «чёрного неба»

В Башкирии вновь вводится режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как режим «чёрного неба». Он действует в Уфе, Стерлитамаке и Салавате с 20 часов 22 мая и продлится до 20 часов 23 мая, информирует минэкологии региона.
Причиной являются безветренная погода и высокое атмосферное давление, из-за чего вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей скапливаются у поверхности земли, ухудшая качество воздуха.
В этот период промышленным предприятиям предписано снизить объём выбросов. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми.
Ранее в Башкирии синоптики сообщили о погоде на выходные.
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