В Башкирии стартовала социальная кампания «Не рули, малай!»

Социальная кампания «Не рули, малай!» направлена на борьбу с детским травматизмом на дорогах. Как отметили в пресс-службе ГАИ РБ, название, которое с башкирского переводится как обращение к «мальчугану», несёт прямой запрет: организаторы призывают родителей не позволять детям садиться за руль.

«Когда мы говорим „Не рули!“, мы запрещаем ребёнку управлять транспортом и призываем остальных взрослых придерживаться такой же позиции», — пояснили в ведомстве.

Причиной запуска кампании стала тревожная статистика: в этом году в регионе произошло 14 ДТП с участием детей-водителей до 16 лет (13 из них управляли мотоциклами). Главная задача проекта — повысить осведомлённость родителей через СМИ и интернет.