В Башкирии назвали победителей республиканского этапа конкурса «Семья года»

22 мая республиканский организационный комитет подвёл итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Семья года». Победителей определили в семи номинациях. Каждая из семей уникальна по своему укладу, традициям и жизненному пути, сообщили в пресс-службе минтруда РБ.
В номинации «Золотая семья» победа присуждена семье Хайбуллиных из Давлекановского района, которые вместе уже 49 лет и воспитали троих детей. Это настоящая врачебная династия, в которой отец – известный нейрохирург, мама – врач-терапевт высшей категории, три дочери также связали свою жизнь с медициной. В семье подрастают восемь внуков, мечтающих продолжить легендарную династию.
Среди сельских семей лучшими признаны Рахматуллины из Кигинского района. Стаж их совместной жизни – 14 лет, они воспитывают троих детей. Их главные традиции – это праздновать Новый год и дни рождения только всем вместе, бережно хранить историю рода и передавать детям уважение к своим корням.
В номинации «Семья защитника Отечества» отмечены Шабалины из Давлекановского района. Супруги вместе 26 лет, растят 11 детей. Их старший сын Данил геройски погиб при выполнении служебного долга в зоне СВО. Патриотические традиции передаются здесь из поколения в поколение: прадеды прошли Великую Отечественную войну, дед – Афганистан, отец – Чечню. Дети занимаются в военно-патриотическом клубе «Купол», осваивая рукопашный бой, тактическую и медицинскую подготовку.
Хранителями традиций признана семья Ишмухаметовых из Стерлитамака. В браке они 18 лет, воспитывают двоих детей. Главная родовая реликвия – пять шежере (три со стороны отца и две – со стороны матери). Супруги являются прямыми потомками Алдара Тархана и Ишана Баима, изучают и возрождают башкирский национальный костюм, сами изготавливают украшения и делятся знаниями с другими.
В номинации «Многодетная семья» победили Федорины из Бирска: вместе 33 года, воспитывают 9 родных и 2 опекаемых детей. Здоровый образ жизни для них – ежедневная реальность, родители собственным примером прививают детям активную жизненную позицию, уважение к старшим и труду.
Среди приёмных семей лучшей стала семья Галимзяновых из Караидельского района. В браке они 24 года, с 2006 года имеют статус приёмной семьи и воспитывают 10 детей. В их доме принято вместе ходить в походы, устраивать командные игры и прогулки. Все члены семьи участвуют в социально значимых мероприятиях района и республики, дети занимают призовые места на олимпиадах и спортивных соревнованиях.
Завершает список победителей спортивная семья Файзуллиных из Октябрьского. Супруги вместе 14 лет, растят двоих детей. Зимой они активно катаются на лыжах, посещают бассейн, летом – бегают, играют в футбол, ездят на велосипедах. Их традиционная дисциплина – соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», где они неоднократно занимали призовые места.
Торжественная церемония награждения семей-победителей республиканского конкурса состоится 21 декабря в День многодетной семьи Республики Башкортостан. Материалы победителей в номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества» направят для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Итоги федерального этапа подведут в июле, а торжественная церемония чествования всероссийских победителей пройдёт в октябре.
Башкортостан ежегодно входит в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года». За последние годы успеха добивались семьи из Уфы, Зианчуринского, Учалинского, Татышлинского, Нуримановского, Салаватского, Благоварского, Стерлитамакского районов и других территорий.
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