В Башкирии назвали победителей республиканского этапа конкурса «Семья года»

22 мая республиканский организационный комитет подвёл итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Семья года». Победителей определили в семи номинациях. Каждая из семей уникальна по своему укладу, традициям и жизненному пути, сообщили в пресс-службе минтруда РБ.

В номинации «Золотая семья» победа присуждена семье Хайбуллиных из Давлекановского района, которые вместе уже 49 лет и воспитали троих детей. Это настоящая врачебная династия, в которой отец – известный нейрохирург, мама – врач-терапевт высшей категории, три дочери также связали свою жизнь с медициной. В семье подрастают восемь внуков, мечтающих продолжить легендарную династию.