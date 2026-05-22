Уфимцев приглашают на экологический субботник

Это масштабное экологическое мероприятие, направленное на очистку прибрежных зон водоёмов от мусора, а также на формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
В рамках акции 23 мая уфимцев приглашают принять участие в экологическом субботнике по очистке прибрежной зоны реки Белой. Сбор в 11.45 на остановке «Парк Победы».
Уборка будет организована по берегу Белой в Черниковке (спуск с Северного автовокзала). Для тех, кто поедет на личном транспорте, ориентир — ул. Кемеровская, 114.
Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь: мешки, перчатки и другие материалы.
«Символично, что уже через два дня после субботника здесь состоится акция по выпуску мальков. Поэтому организаторы хотят привести берег в порядок и подготовить территорию к важному событию», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Присоединиться может любой желающий. Регистрация волонтеров по ссылке.
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