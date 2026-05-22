Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:38 (UTC+5), 22 Мая 2026

Уфимцев приглашают на экологический субботник

Уфа присоединилась к всероссийской акции «Чистый берег», которая продлится до конца мая.

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Это масштабное экологическое мероприятие, направленное на очистку прибрежных зон водоёмов от мусора, а также на формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В рамках акции 23 мая уфимцев приглашают принять участие в экологическом субботнике по очистке прибрежной зоны реки Белой. Сбор в 11.45 на остановке «Парк Победы».

Уборка будет организована по берегу Белой в Черниковке (спуск с Северного автовокзала). Для тех, кто поедет на личном транспорте, ориентир — ул. Кемеровская, 114.

Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь: мешки, перчатки и другие материалы.

«Символично, что уже через два дня после субботника здесь состоится акция по выпуску мальков. Поэтому организаторы хотят привести берег в порядок и подготовить территорию к важному событию», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Присоединиться может любой желающий. Регистрация волонтеров по ссылке.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru