Уфимцев приглашают на экологический субботник

Это масштабное экологическое мероприятие, направленное на очистку прибрежных зон водоёмов от мусора, а также на формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В рамках акции 23 мая уфимцев приглашают принять участие в экологическом субботнике по очистке прибрежной зоны реки Белой. Сбор в 11.45 на остановке «Парк Победы».

Уборка будет организована по берегу Белой в Черниковке (спуск с Северного автовокзала). Для тех, кто поедет на личном транспорте, ориентир — ул. Кемеровская, 114.

Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь: мешки, перчатки и другие материалы.

«Символично, что уже через два дня после субботника здесь состоится акция по выпуску мальков. Поэтому организаторы хотят привести берег в порядок и подготовить территорию к важному событию», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Присоединиться может любой желающий. Регистрация волонтеров по ссылке.