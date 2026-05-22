Уфа на два дня станет «Территорией женского счастья»

28 и 29 мая Уфа в шестой раз станет центром притяжения для женщин. В конгресс-холле «Торатау» пройдет VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» — уникальный благотворительный проект, который ежегодно собирает тысячи участниц. Организаторы подготовили двухдневный марафон лекций, дискуссий, мастер-классов, медицинские и психологические консультации.

Гостями мероприятия станут: актёр театра, кино, телевидения, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер Сергей Безруков, доктор психологии, сооснователь компании «SKILLFOLIO» Виктория Шиманская, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, телеведущая Марина Ким, главный врач медицинского центра «Хорев», президент организации «Врачи без границ» Роман Барак (Израиль), заслуженный артист России, советский и российский артист эстрады, актер Карен Аванесян, народный артист РФ, актёр театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино Андрей Соколов, заслуженная артистка Азербайджанской Республики Этери Джафарова, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Азербайджанской Республики, Республики Башкортостан, Республики Узбекистан, Туркменистана, профессор Полад Бюльбюль оглы, лауреат II Международного конкурса молодых пианистов имени Шопена, обладательница премии «Эмми» Лола Астанова (США).

В 2026 году решили сделать акцент на объединяющей силе культуры.

28 мая день будет посвящен стратегии, лидерству и благотворительности. Доктор психологии Виктория Шиманская проведет лекторий для педагогов и психологов на острую тему «Дети в зоне риска: как взрослым увидеть опасность раньше, чем случится беда». Одновременно развернутся дискуссионные площадки: «Женщины, объединяющие мир» (Марина Ким, Лола Астанова, гости из Израиля, Узбекистана и Азербайджана), «Атлас профессий будущего. Навыки 2036», «Искусство управлять своим делом».

Отдельный блок — помощь военнослужащим. Круглый стол «Все для Победы!» проведет руководитель башкирского филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.

Кульминацией первого дня станет гала-показ «Драгоценные нити Евразии» с участием дизайнеров из России, Казахстана, Узбекистана, Чувашии и Татарстана, после которого выступят мировые артисты вместе с Национальным симфоническим оркестром.

29 мая – день здоровья, семьи и психологии. Тон задаст выступление психолога Владимира Хмырова «Секрет крепкого брака: либо вы договариваетесь, либо вы лжете». В том же концертном зале после выступит известная телеведущая Лилия Курамшина с лекцией «Искусство молвить».

Отдельные площадки — «Искусство здорового материнства», «Искусство женской красоты», «Искусство здорового долголетия». Вопросы семьи и материнства обсудят с министром семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ольгой Кабановой.

Уникальная дискуссия «Родословная как искусство» с участием бизнес-антрополога Евгении Поповой и психотерапевта Татьяны Тармогиной поможет участницам узнать свои корни.

На оба дня развернется масштабная «Территория здоровья»: бесплатные консультации врачей из Израиля и России, включая кардиолога Анну Ратникову для детей и взрослых.

Участие для всех желающих бесплатное, но необходима регистрация на сайте проекта.

Напомним, мероприятия Открытой академии реализуются при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Мнения участниц прошлогодней «Территории женского счастья» можно почитать в материале «Башинформа».