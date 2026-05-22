Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в день последнего звонка

В Уфе 26 мая пройдет общегородской «Последний школьный звонок» для выпускников 11-х классов. Напомним, в этом году выпускаются более 50 тысяч школьников. Площадкой проведения в этом году вновь станет уфимский амфитеатр у конгресс-холла «Торатау». В связи с праздником перекроют ряд улиц, предупреждает мэрия.
Так, с 00.00 до 16.00 будут недоступны парковки на нижней и верхней площадках амфитеатра, а также возле конгресс-холла «Торатау». С 12 до 16 часов ограничат движение по улицам Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).
Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы.
Схема движения маршрутов общественного транспорта также временно изменится.
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