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12:49 (UTC+5), 22 Мая 2026

Совкомбанк выделит 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики

16 региональных СМИ получат гранты на развитие социальной журналистики.

Фото: ПАО «Совкомбанк» | предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк объявил итоги первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных средств массовой информации «Добро звучит громче». Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов России – от Калининграда до Хабаровска. По итогам работы экспертного совета определены 16 победителей из 13 регионов, которые получат гранты на общую сумму 3,5 млн рублей.

Конкурс, стартовавший в феврале этого года, создан для поддержки региональных редакций и усиления освещения социально значимых тем. Участники представили материалы о работе некоммерческих организаций, участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».

Размер грантов для победителей составляет от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов экспертным советом. Гранты получили издания с максимальной аудиторией и наивысшей оценкой жюри, а также – локальные редакции, работающие в малом городе, но показавшие высокий профессионализм в освещении темы.

«Почти полсотни заявок из более тридцати регионов – это результат, который превзошел наши ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно. При всём разнообразии тем, экспертам конкурса удалось выделить лучшие материалы – профессиональные, честные, трогательные. Именно такие истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность – это понятие, которое определяет высокую осознанность общества и за ним стоят конкретные люди и действия», – поделился директор по внешним связям и развитию фонда целевого капитала «Истоки» Артем Минаев.

«У региональных медиа есть уникальная возможность, мало доступная федеральным СМИ, - близость к людям, к их жизням и историям. Это большая ценность для журналистов - возможность поговорить лично, оказаться на месте и увидеть все собственными глазами, чтобы потом передать читателям живые впечатления и наблюдения. Вдохновляет разнообразие и социальных проектов, и региональных медиа, готовых профессионально про них рассказывать. Такая журналистика на местах - настоящий инструмент социальных изменений. Когда СМИ качественно рассказывает о работе НКО, оно помогает организации найти волонтеров, партнеров, благотворителей», – сказала главный редактор Журнала о благотворительности Ольга Павлова.

Отбор победителей проводил независимый экспертный совет. Эксперты анализировали материалы по нескольким параметрам: профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие на читателя, способность вдохновить аудиторию на участие в благотворительности.

«Совкомбанк рассматривает конкурс «Добро звучит громче» как долгосрочный проект. Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности», – делится руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Информация о втором этапе появится на сайте конкурса во второй половине 2026 года.

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