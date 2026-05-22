Совкомбанк выделит 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики

Совкомбанк объявил итоги первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных средств массовой информации «Добро звучит громче». Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов России – от Калининграда до Хабаровска. По итогам работы экспертного совета определены 16 победителей из 13 регионов, которые получат гранты на общую сумму 3,5 млн рублей.

Конкурс, стартовавший в феврале этого года, создан для поддержки региональных редакций и усиления освещения социально значимых тем. Участники представили материалы о работе некоммерческих организаций, участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».

Размер грантов для победителей составляет от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов экспертным советом. Гранты получили издания с максимальной аудиторией и наивысшей оценкой жюри, а также – локальные редакции, работающие в малом городе, но показавшие высокий профессионализм в освещении темы.

«Почти полсотни заявок из более тридцати регионов – это результат, который превзошел наши ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно. При всём разнообразии тем, экспертам конкурса удалось выделить лучшие материалы – профессиональные, честные, трогательные. Именно такие истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность – это понятие, которое определяет высокую осознанность общества и за ним стоят конкретные люди и действия», – поделился директор по внешним связям и развитию фонда целевого капитала «Истоки» Артем Минаев.

«У региональных медиа есть уникальная возможность, мало доступная федеральным СМИ, - близость к людям, к их жизням и историям. Это большая ценность для журналистов - возможность поговорить лично, оказаться на месте и увидеть все собственными глазами, чтобы потом передать читателям живые впечатления и наблюдения. Вдохновляет разнообразие и социальных проектов, и региональных медиа, готовых профессионально про них рассказывать. Такая журналистика на местах - настоящий инструмент социальных изменений. Когда СМИ качественно рассказывает о работе НКО, оно помогает организации найти волонтеров, партнеров, благотворителей», – сказала главный редактор Журнала о благотворительности Ольга Павлова.

Отбор победителей проводил независимый экспертный совет. Эксперты анализировали материалы по нескольким параметрам: профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие на читателя, способность вдохновить аудиторию на участие в благотворительности.

«Совкомбанк рассматривает конкурс «Добро звучит громче» как долгосрочный проект. Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности», – делится руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Информация о втором этапе появится на сайте конкурса во второй половине 2026 года.