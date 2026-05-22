Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:51 (UTC+5), 22 Мая 2026

Родителям российских школьников придется потратить на выпускные больше

Расходы на выпускные в России в этом году выросли на 15%.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Согласно данным исследования интернет-сервиса SuperJob, за год расходы на организацию праздника и покупку нарядов для выпускников 9 и 11 классов выросли примерно на 15%.

В среднем по стране на праздник и наряд на выпускной девятиклассника теперь уходит 32-33 тысячи рублей, одиннадцатиклассника — 44-46 тысяч рублей. В Москве суммы традиционно выше: для 9 классов — около 35 тысяч, для 11 классов — до 50 тысяч рублей.

Основная статья расходов — сам выпускной вечер. В этом году средний сбор для 9 классов составляет 15 тысяч рублей, для 11 классов — 22 тысячи.

Отдельно родители тратятся на одежду. Наряд для сына-девятиклассника обходится в среднем в 18 тысяч рублей, для дочери — в 17 тысяч. В 11 классе наряды для девушек стоят дороже —  в среднем 23,5 тысячи рублей против 22 тысяч для юношей.

Не все семьи устраивают пышные праздники. 12% родителей девятиклассников и 7% родителей одиннадцатиклассников сообщили, что их дети вообще не будут проводить выпускные вечера.

Ранее сообщалось, что 26 мая последний звонок прозвучит для 50 тысяч выпускников Башкирии. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru