Родителям российских школьников придется потратить на выпускные больше

Согласно данным исследования интернет-сервиса SuperJob, за год расходы на организацию праздника и покупку нарядов для выпускников 9 и 11 классов выросли примерно на 15%.

В среднем по стране на праздник и наряд на выпускной девятиклассника теперь уходит 32-33 тысячи рублей, одиннадцатиклассника — 44-46 тысяч рублей. В Москве суммы традиционно выше: для 9 классов — около 35 тысяч, для 11 классов — до 50 тысяч рублей.

Основная статья расходов — сам выпускной вечер. В этом году средний сбор для 9 классов составляет 15 тысяч рублей, для 11 классов — 22 тысячи.

Отдельно родители тратятся на одежду. Наряд для сына-девятиклассника обходится в среднем в 18 тысяч рублей, для дочери — в 17 тысяч. В 11 классе наряды для девушек стоят дороже — в среднем 23,5 тысячи рублей против 22 тысяч для юношей.

Не все семьи устраивают пышные праздники. 12% родителей девятиклассников и 7% родителей одиннадцатиклассников сообщили, что их дети вообще не будут проводить выпускные вечера.

Ранее сообщалось, что 26 мая последний звонок прозвучит для 50 тысяч выпускников Башкирии.