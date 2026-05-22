Названо число бюджетных мест в вузах Башкирии

Председатель госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина в интервью ЦУР Башкортостана раскрыла количество бюджетных мест в университетах региона в 2026 году.

«Я считаю, что в этом году нашим абитуриентам очень повезло. Всего 17 тысяч бюджетных мест в республику пришло, это включая СПО. Если смотреть по бюджетным местам только на бакалавриат и специалитет, то их более 11 тысяч», — сообщила Мустафина.

По данным главы ведомства, в 2026-м школу окончат 16 тысяч ребят.

Также Башкирия расширила категории льготников из числа военнослужащих спецоперации и их детей — как поделилась Светлана Мустафина, теперь правом на бесплатную учебу и поступление без экзаменов обладают супруги бойцов, которые погибли в зоне СВО.

Ранее выросло число бюджетных мест в республиканских колледжах.