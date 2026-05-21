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06:51 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Уфе состоится знаменитое шоу каскадеров

Фото: Мгер Галстян | предоставлено организатором

С 11 по 14 июня 2026 года на парковке торгового центра «Мега Уфа» развернётся зрелищное представление. Знаменитое шоу каскадеров Геннадия Кочерга представит обновлённую программу с новыми трюками, огненными сценами и техникой, не имеющей аналогов в мире.

Впервые в Уфу привезут единственные в мире автомобили-трансформеры, способные менять облик прямо во время движения. В программе заявлены: Hot Rod в ретро-стиле с открытым двигателем, монстр-трак Dodge Ram и шестиколесный лимузин.

Кроме того, зрителей ждут сцены, стилизованные под постапокалиптический мир «Безумного Макса»: огненные коридоры, искры, взрывы и настоящая погоня с битвой машин. Каскадёры исполнят прыжки на автомобилях сквозь горящие кольца, устроят бои легковушек с Бигфутом, покажут езду на двух колёсах и и выступления профессиональных дрифт-каров Prof Drift Cars, от которых замирает сердце.

Для юных гостей организаторы предусмотрели выход персонажей мультфильма «Тачки» – Мэтра, Маквина, Сержанта и Малыша Гвидо.

«Это будет настоящее путешествие в мир уникальных автомобилей, – говорят организаторы. – Мы уверены, что праздник оставит незабываемые впечатления у всей семьи».

Для комфортного просмотра на парковке ТЦ «Мега» установят трибуны на 1200 посадочных мест с хорошим обзором на все элементы шоу. Продолжительность представления – 1 час 30 минут.

Расписание: 11 и 12 июня – в 18:00, 13 и 14 июня – в 13:00 и в 18:00. Стоимость билетов – 1500 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно без предоставления отдельного места, с 5 лет билет приобретается по полной стоимости.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте showkaskaderov.com. Также в дни выступлений с 11 по 14 июня за полтора часа до начала шоу будет открываться касса у главного входа в ТЦ «Мега», где билеты продаются без комиссии.

Дополнительная информация и контакты доступны в сообществе ВК по ссылке и по телефону +7-969-305-09-09.

Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Мгер Галстян предоставлено организатором
Фото: Мгер Галстян | предоставлено организатором
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