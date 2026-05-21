В МЧС предупредили о заморозках в Башкирии

22 мая ночью по востоку Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°. Об этом предупредили в МЧС республики.

По информации Башгидромета, погода будет без осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +20, +25°.

По республике сохранится высокая пожароопасность, в отдельных западных районах чрезвычайная пожароопасность.