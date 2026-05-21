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14:45 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Благовещенском районе Башкирии начали строить новый магистральный водовод

В Благовещенском районе началось строительство нового магистрального водовода. 20 мая подрядная организация приступила к строительству магистрального водовода, который обеспечит водоснабжением Благовещенск и ещё несколько населённых пунктов района.

Фото: страница Анны Карабановой | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Об этом на своей странице в соцсети написала глава администрации Анна Карабанова.

Прокладка трассы началась со стороны Изяковского сельсовета. В результате реализации проекта качественной питьевой водой будут обеспечены более 45 тысяч человек.

Общая протяжённость новых сетей составит 32 километра, также предусмотрено строительство резервуара чистой воды. Общая стоимость проекта составит около 4 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на несколько лет и будет осуществляться поэтапно.

Проект реализуется при поддержке Главы Республики Башкортостан и финансируется за счёт средств республиканской адресной инвестиционной программы. Существенную помощь в разработке проектно-сметной документации оказало предприятие «ПОЛИЭФ».

«Очень здорово, что у нас получилось решить вопрос обновления важной инженерной инфраструктуры жизнеобеспечения района. Именно такие задачи у национального проекта „Инфраструктура для жизни“, направленного на комфортную среду для проживания и на качественное обновление городов и сел», — отметила глава района.
страница Анны Карабановой ВКонтактестраница Анны Карабановой ВКонтакте
Фото: страница Анны Карабановой | ВКонтакте
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