В Баймакском районе у семьи Байсуаковых родился восьмой ребенок

Девочка Асия родилась в семье Байсуаковых: она стала восьмым ребенком — у нее четыре сестры и три брата.

Родители новорожденной Айнур и Сюмбель Байсуаковы уже известны в Баймакском районе дружной и большой семьей.

«Супруги с любовью воспитывают детей и служат примером семейного счастья и единства. В прошлом году Сюмбель Байсуакова, многодетная мама, получила государственную награду — медаль „Материнская слава“», — сообщили в администрации Баймакского района.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии наградили многодетных матерей.