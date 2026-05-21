В Башкирии объявили режим «черного неба»

21 мая в Уфе, Стерлитамаке и Салавате действуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), известные как режим «чёрного неба». Это связано с безветренной погодой и высоким атмосферным давлением, из-за чего вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей скапливаются у поверхности земли.
Режим будет длиться до 20.00, сообщили в минэкологии республики.
Промышленным предприятиям в этот период предписано снизить объём выбросов. А жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.
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