В Башкирии объявили режим «черного неба»

21 мая в Уфе, Стерлитамаке и Салавате действуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), известные как режим «чёрного неба». Это связано с безветренной погодой и высоким атмосферным давлением, из-за чего вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей скапливаются у поверхности земли.

Режим будет длиться до 20.00, сообщили в минэкологии республики.

Промышленным предприятиям в этот период предписано снизить объём выбросов. А жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.