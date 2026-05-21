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12:40 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Башкирии мошенники выдумали несуществующую награду для бойцов СВО

Фото: сгенерировано нейросетью | ChatGPT
Иван Вавилов

Неизвестные звонят родным военнослужащих и под видом сотрудников правительства или администрации Главы республики приглашают бойцов на торжественное вручение ордена «Герой Башкортостана». В ходе разговора злоумышленники пытаются выяснить точный домашний адрес или местонахождение участника СВО.

Как сообщает MAX-канал «Фактчекинг по-башкирски», эта информация не соответствует действительности. Такой награды не существует, а сами обзвоны — новая схема украинского ЦИПсО. Собранные персональные данные могут быть использованы против военнослужащих и их близких.

В этой связи жителей призывают быть предельно бдительными. При поступлении подобных звонков ни в коем случае нельзя называть личные данные, адреса, геопозиции или другие персональные сведения. Разговор необходимо немедленно прервать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Эксперты не исключают, что злоумышленники могут использовать другие, более правдоподобные поводы для выведывания информации. Чтобы проверить любые сомнительные сведения, всегда можно обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО, к координатору фонда «Защитники Отечества» или в администрацию города или района проживания. Указанные организации оперативно выяснят информацию в уполномоченных органах власти и подскажут, как действовать.

Ранее в Башкирии опровергли фейк о военных контрактах вместо учебы.

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