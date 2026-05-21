В Башкирии идёт подготовка к фестивалю исламской культуры «Халяль-Фест»

«В прошлом году провели его впервые, все наши жители, независимо от национальности и вероисповедания, восприняли его положительно, — отметил глава администрации города Эмиль Шаймарданов. — При организации Халяль-Феста мы обязательно учитываем, что 2026 год объявлен Годом единства народов России и Годом большой и дружной семьи, ценности и принципы которых созвучны философии фестиваля. Уверен, фестиваль станет хорошей, объединяющей все наши народы историей».
Фестиваль организуют на прежней площадке — Городском дворце культуры. Зоны фестиваля расположатся как внутри ГДК, так и на прилегающей территории. Каждая из существующих зон — гастрономическая, ремесленная, женская, деловая, детская, спортивная — будет усилена и подготовит уникальные предложения, которые удивят гостей.
Со второй половины дня 19 июня будет работать гастрономическая площадка, она станет своего рода прологом к самому фестивалю.
20 июня пройдут Семейные игры для семей участников СВО. Также в этом году в качестве участников будут приглашены различные национальности, исповедующие ислам.
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