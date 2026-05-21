В Башкирии экстренная медпомощь на отдаленных территориях станет лучше

В Башкирии утверждена стратегия совершенствования экстренной медицинской помощи на отдаленных и труднодоступных территориях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как указано в документе, нашу республику отличает большое количество отдаленных от центра труднодоступных мест, что затрудняет оказание высокотехнологичной экстренной помощи в медицинских центрах первого класса.

С этой целью в Уфе создан Центр медицинской эвакуации и отделений экстренной консультативной медицинской помощи. Для выполнения санитарных заданий используются 6 автомобилей (3 автомобиля CMП класса «С» на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic, 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С»-реанимобиль на базе Ford Tranzit, 1 автомобиль CMП класса «С»-реанимобиль на базе Volkswagen Crafter). Авиаперевозки осуществляет компания AO «HCCA» на основании ежегодно заключаемого договора. Для выполнения санитарных заданий привлекается вертолет «Ансат» с медицинским модулем.

В 2025 году санавиация сделала в Башкирии 181 вылет, доставив 184 пациентов. Вылет возможен в случаях, если расстояние от медучреждений Уфы до медорганизации первичной медико-санитарной помощи составляет более 200 км и если больной находится в тяжелом состоянии, требующем cpoчную эвакуацию в Уфу. Дежурства экипажа и вылеты ведутся только в светлое время суток. Полет выполняется не позднее чем через 30 минут в летнее время и через час в зимнее время после получения заявки от диспетчера отделения санавиации.

Стратегия совершенствования экстренной медпомощи на отдаленных и труднодоступных территориях Башкирии предполагает дальнейшее развитие системы оказания специализированной медпомощи с использованием санавиации в формате 24/7 на основе трехуровневой системы помощи в экстренной форме.

Согласно целевым показателям стратегии, доля лиц, госпитализированных в медицинские организации третьего уровня по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты санитарной авиации, должна быть не менее 91%.

Количество пациентов, эвакуированных с использованием санавиации, согласно программе госгарантий, в Башкирии должно быть не менее 111 человек в год. За 2026-2030 годы количество пациентов, эвакуированных с использованием санитарной авиации, должно составить не менее 555 человек.

Итогом реализации стратегии должна стать оптимизация расходов системы здравоохранения: уменьшение количества необоснованных госпитализаций в непрофильные учреждения, снижение нагрузки на ресурсные возможности менее специализированных лечебных заведений, рациональное распределение финансовых средств и кадровых ресурсов.

Ранее санавиация доставила в Башкирию травмированного в Турции туриста.