Слуцкий открыл улицу имени Жириновского в уфимском экорайоне

21 мая в Уфе прошла церемония открытия улицы имени Владимира Жириновского, которая появится в экорайоне «Город природы» застройщика DARS. В мероприятии приняли участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, представители администрации города и Демского района Уфы, депутаты и члены партии, а также директор филиала компании Владислав Куликов.

После короткого митинга и выступления Леонида Слуцкого участники события перерезали символическую красную ленту, увековечив память о выдающемся политике в столице республики.



Улица расположится на территории экорайона «Город природы» — одного из крупнейших проектов комплексного развития территорий в регионе. Она пройдёт через Дёмский и Ленинский районы, а её протяжённость составит около 800 метров.



Вместе с новыми очередями жилья в комплексе постепенно развивается и транспортная инфраструктура. Помимо новых улиц и дорог, планируется строительство трёх мостовых переходов через реки Дёма и Белая и Камышовка с прямым выездом в центр Уфы. После их появления путь до центра города для жителей района должен заметно сократиться.

Параллельно в экорайоне продолжается жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. За всё время здесь ввели в эксплуатацию 17 жилых домов, а свои квартиры получили более 2000 семей. На территории уже работает частный детский сад, а в этом году начнется строительство муниципального.



«Появление новых улиц — это всегда показатель того, что город развивается. Сегодня вместе с жильём здесь формируется полноценная городская среда: дороги, общественные пространства и транспортные связи. В нашей компании мы часто говорим о развитии “Города природы” как о создании новой Уфы — и такие события, как сегодняшнее, наглядно подтверждают масштаб и темпы этих изменений», — отметил директор филиала DARS в Уфе Владислав Куликов.

Напомним, ранее Президент России поддержал идею об увековечивании памяти Владимира Жириновского и подписал соответствующий указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения политика. Указ Президента РФ 6 ноября опубликован на портале правовой информации.