Слуцкий открыл улицу имени Жириновского в уфимском экорайоне

21 мая в Уфе прошла церемония открытия улицы имени Владимира Жириновского, которая появится в экорайоне «Город природы» застройщика DARS. В мероприятии приняли участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, представители администрации города и Демского района Уфы, депутаты и члены партии, а также директор филиала компании Владислав Куликов.
После короткого митинга и выступления Леонида Слуцкого участники события перерезали символическую красную ленту, увековечив память о выдающемся политике в столице республики.
Улица расположится на территории экорайона «Город природы» — одного из крупнейших проектов комплексного развития территорий в регионе. Она пройдёт через Дёмский и Ленинский районы, а её протяжённость составит около 800 метров.
Вместе с новыми очередями жилья в комплексе постепенно развивается и транспортная инфраструктура. Помимо новых улиц и дорог, планируется строительство трёх мостовых переходов через реки Дёма и Белая и Камышовка с прямым выездом в центр Уфы. После их появления путь до центра города для жителей района должен заметно сократиться.
Параллельно в экорайоне продолжается жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. За всё время здесь ввели в эксплуатацию 17 жилых домов, а свои квартиры получили более 2000 семей. На территории уже работает частный детский сад, а в этом году начнется строительство муниципального.
«Появление новых улиц — это всегда показатель того, что город развивается. Сегодня вместе с жильём здесь формируется полноценная городская среда: дороги, общественные пространства и транспортные связи. В нашей компании мы часто говорим о развитии “Города природы” как о создании новой Уфы — и такие события, как сегодняшнее, наглядно подтверждают масштаб и темпы этих изменений», — отметил директор филиала DARS в Уфе Владислав Куликов.
Напомним, ранее Президент России поддержал идею об увековечивании памяти Владимира Жириновского и подписал соответствующий указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения политика. Указ Президента РФ 6 ноября опубликован на портале правовой информации.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.