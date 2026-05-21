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07:18 (UTC+5), 21 Мая 2026

Проекты из Башкирии могут масштабировать на всю страну

Жители Башкирии могут подать свои инициативы на шестой форум «Сильные идеи для нового времени». Приём заявок открыт до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф.

Фото: АСИ | пресс-служба
Иван Вавилов

Эксперты отберут топ-100 идей, которые будут презентованы 22 и 23 июля в Москве. Особенностью форума в этом году станет использование технологий искусственного интеллекта для оценки и анализа проектов.

Заявки принимаются по направлениям

«Национальная социальная инициатива» (поддержка семьи и детства, здоровье, образование, соцподдержка граждан, помощь ветеранам СВО и их семьям, развитие ИИ в социальной сфере, развитие малых городов и повышение качества жизни),

«Национальная кадровая инициатива» (навыки будущего, прогнозирование рынка труда, карьера после 50 лет, занятость молодежи, привлечение талантов из-за рубежа, создание новых рабочих мест в сельской местности),

«Национальная технологическая инициатива» (автономные и интеллектуальные системы, распределённая энергетика, локальный ИИ и новые сервисы на базе спутников),

«Экологическая и климатическая инициатива» (сохранение природы, экология, климатическая адаптация, развитие территорий и создание комфортной среды для жизни),

«Национальная предпринимательская инициатива» (развитие инвестиционного климата, инфраструктура для технологического и креативного предпринимательства, поддержка национальных брендов, новые финансовые инструменты и микропроизводства).

Также в рамках события состоится конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд Росконгресс, соорганизаторами — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

Ранее Башкирию отметили среди лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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