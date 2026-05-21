Проекты из Башкирии могут масштабировать на всю страну

Эксперты отберут топ-100 идей, которые будут презентованы 22 и 23 июля в Москве. Особенностью форума в этом году станет использование технологий искусственного интеллекта для оценки и анализа проектов.
Заявки принимаются по направлениям
«Национальная социальная инициатива» (поддержка семьи и детства, здоровье, образование, соцподдержка граждан, помощь ветеранам СВО и их семьям, развитие ИИ в социальной сфере, развитие малых городов и повышение качества жизни),
«Национальная кадровая инициатива» (навыки будущего, прогнозирование рынка труда, карьера после 50 лет, занятость молодежи, привлечение талантов из-за рубежа, создание новых рабочих мест в сельской местности),
«Национальная технологическая инициатива» (автономные и интеллектуальные системы, распределённая энергетика, локальный ИИ и новые сервисы на базе спутников),
«Экологическая и климатическая инициатива» (сохранение природы, экология, климатическая адаптация, развитие территорий и создание комфортной среды для жизни),
«Национальная предпринимательская инициатива» (развитие инвестиционного климата, инфраструктура для технологического и креативного предпринимательства, поддержка национальных брендов, новые финансовые инструменты и микропроизводства).
Также в рамках события состоится конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд Росконгресс, соорганизаторами — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Ранее Башкирию отметили среди лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.