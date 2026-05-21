Проекты из Башкирии могут масштабировать на всю страну

Эксперты отберут топ-100 идей, которые будут презентованы 22 и 23 июля в Москве. Особенностью форума в этом году станет использование технологий искусственного интеллекта для оценки и анализа проектов.

Заявки принимаются по направлениям

«Национальная социальная инициатива» (поддержка семьи и детства, здоровье, образование, соцподдержка граждан, помощь ветеранам СВО и их семьям, развитие ИИ в социальной сфере, развитие малых городов и повышение качества жизни),

«Национальная кадровая инициатива» (навыки будущего, прогнозирование рынка труда, карьера после 50 лет, занятость молодежи, привлечение талантов из-за рубежа, создание новых рабочих мест в сельской местности),

«Национальная технологическая инициатива» (автономные и интеллектуальные системы, распределённая энергетика, локальный ИИ и новые сервисы на базе спутников),

«Экологическая и климатическая инициатива» (сохранение природы, экология, климатическая адаптация, развитие территорий и создание комфортной среды для жизни),

«Национальная предпринимательская инициатива» (развитие инвестиционного климата, инфраструктура для технологического и креативного предпринимательства, поддержка национальных брендов, новые финансовые инструменты и микропроизводства).

Также в рамках события состоится конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд Росконгресс, соорганизаторами — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

Ранее Башкирию отметили среди лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».