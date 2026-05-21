На Дёмском шоссе в Уфе введут ограничения

В Уфе в связи с дорожными работами вводится ограничение движения автотранспорта на Дёмском шоссе. Ремонт дороги проведут на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дёма, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Будут перекрывать по одной полосе проезжей части: сначала для проведения подготовительных работ и фрезерования, а затем, в ночное время, для укладки асфальта. Мера будет действовать с 25 мая по 25 июня.
Уфимцев и гостей города просят учитывать данное ограничение при планировании поездок.
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