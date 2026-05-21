Какие неуместные вопросы задают жители Башкирии по номеру 112

Но, как заявили в пресс-службе ведомства, диспетчеры регулярно слышат вопросы, которые к экстренным ситуациям не имеют отношения. Среди них: «Как вызвать такси?», «У меня сломался телевизор», «Помогите разблокировать телефон», «Почему дома нет интернета?».
В таких вопросах диспетчеры 112 помочь не смогут. Более того, эти звонки отнимают время у тех, кому действительно требуется помощь экстренных служб.
«Если ваш вопрос не относится к экстренным — обращайтесь в соответствующие службы или организации. Использование номера 112 по назначению помогает быстро реагировать на реальные угрозы. Иногда счет идет на минуты! Пожалуйста, не отвлекайте экстренные службы по пустякам. Возможно, именно так вы спасете чью-то жизнь», — рекомендовали в госкомитете РБ по ЧС.
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