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05:19 (UTC+5), 21 Мая 2026

Бизнесмен в Башкирии открыл автосервис благодаря соцконтракту

Фото: группа для общения Радия Хабирова с бизнесом | ВК
Иван Вавилов

Вадим Сафаров обратился в администрацию Кушнаренковского района с идеей создания автосервиса. К тому моменту у него уже был опыт в бизнесе: в 2024 году он оформил самозанятость и занялся установкой санитарно-технического и отопительного оборудования.

На собственные средства предприниматель возвёл гараж площадью 50 квадратных метров. Однако для запуска автосервиса требовалось профильное оборудование. Власти муниципалитета предложили Вадиму подать заявку на субсидию по программе адресной социальной помощи на основании соцконтракта (АСПК), а также помогли составить бизнес-план.

Из федерального бюджета Сафарову выделили 350 тысяч рублей, благодаря которым мужчина приобрёл подъёмник, шиномонтажный и балансировочный станки. Сервис начал обслуживать клиентов с середины 2025 года. По словам водителей, автослесарь работает «чётко и без суеты».

Как поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте», Вадим Сафаров не остаётся в стороне и в вопросах поддержки земляков, находящихся в зоне СВО. К примеру, недавно вместе с другим предпринимателем он изготовил и направил на передовую походную баню.

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