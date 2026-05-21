Башкирия вошла в число лидеров по темпам модернизации ЖКХ

В регионах Приволжского федерального округа модернизируют коммунальную инфраструктуру с привлечением льготных займов из Фонда национального благосостояния и поддержки из федерального бюджета. На сегодняшний день в округе ввели в эксплуатацию почти 1000 объектов ЖКХ по данным программам.
Башкортостан входит в число лидеров Приволжского федерального округа по темпам модернизации. В републике с 2022 года введены в эксплуатацию 269 км инженерных сетей.
«Модернизация коммунальной инфраструктуры – важнейшая социальная задача. Без приведения в порядок объектов ЖКХ, без модернизации сетей любые наши успехи в строительстве нового жилья, социальных объектов не дадут должного комфорта и надёжности. Работа развёрнута по всей стране. В том числе в Приволжском федеральном округе с привлечением средств ФНБ и поддержки из федерального бюджета с 2022 года работы завершили на 982 коммунальных объектах, включая порядка 1660 км инженерных сетей», – сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что на ремонт коммунальных сетей в Башкирии выделят 1,1 млрд рублей.
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