Банк России выпустит двухрублевую монету к 150-летию Бурденко

Центробанк 22 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения хирурга Николая Бурденко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Банк России».

Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Выдающиеся личности России».

Николай Нилович Бурденко — основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной армии в период с 1937 по 1946 год. Он был инициатором создания Академии медицинских наук СССР и ее первым президентом. Ему принадлежит множество научных работ, его методы лечения изучают в вузах и используют во время сложных операций.

Ранее сообщалось, что Банк России выпускает в обращение серебряные монеты с розой.