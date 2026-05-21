Банк России выпустит двухрублевую монету к 150-летию Бурденко

Центробанк 22 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения хирурга Николая Бурденко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Банк России».
Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Выдающиеся личности России».
Николай Нилович Бурденко — основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной армии в период с 1937 по 1946 год. Он был инициатором создания Академии медицинских наук СССР и ее первым президентом. Ему принадлежит множество научных работ, его методы лечения изучают в вузах и используют во время сложных операций.
Ранее сообщалось, что Банк России выпускает в обращение серебряные монеты с розой.
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