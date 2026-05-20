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12:22 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Уфе ограничат движение на трех улицах

В Уфе ограничат движение на улицах Летчиков, Миловской и Луганской. Это связано со строительством инженерных сетей, сообщили в мэрии города.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Лейла Аралбаева

Ограничение движения автотранспорта вводится на следующих участках:

  • с 20 мая по 10 июня: ¼ проезжей части по ул. Летчиков и ½ проезжей части по ул. Миловской (от ул. Летчиков, 2Д до ул. Дмитрия Купцова, 7);
  • с 20 по 30 мая: ½ проезжей части по ул. Луганской, 1;
  • с 31 мая по 20 июня: полное перекрытие проезжей части по ул. Луганской, в районе ул. 50 лет СССР, 37.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

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