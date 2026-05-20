В Уфе ограничат движение на перекрестке Гафури и Чернышевского

Движение автомобилей и общественного транспорта с 21 мая по 30 июля будет ограничено, информирует мэрия столицы. Речь идет об отрезке от улицы Чернышевского до дома №80.

Также с 21 мая и до 11 июня перекрытия введут около здания на улице Гафури, 101.

На время ограничений изменится схема движения 266-го автобуса.