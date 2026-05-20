В Башкирии синоптики сообщили о погоде на 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Башкортостане – по-настоящему летняя погода.
Днём воздух прогреется до +26, +31 градуса. Существенных осадков не ожидается, по северо-востоку возможен кратковременный дождь, гроза.
По данным Башгидромета, 21 мая в связи с прохождением холодного фронта с севера прогнозируется небольшое понижение температуры: ночью до +8, +13, днем до +19, +24 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Ранее сообщалось, что в отдельных западных районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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