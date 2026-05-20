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16:08 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Башкирии пожарные извещатели спасли две семьи

На прошедшей неделе благодаря сработкам пожарных извещателей удалось спасти две семьи.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Лейла Аралбаева

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в деревне Хлебодаровка Мелеузовского района произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья.

В момент возгорания в доме находились трое, включая двоих детей. Благодаря своевременному сигналу автоматического пожарного извещателя семья успела вовремя среагировать и эвакуироваться.

Также при пожаре в деревне Ишбулдино Абзелиловского района из горящего дома самостоятельно спаслась многодетная семья из пяти человек.

В ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности: установить и проверять извещатели раз в месяц, не перегружать электросеть, объяснять детям правила поведения при пожаре.

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