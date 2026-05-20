В Башкирии пожарные извещатели спасли две семьи

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в деревне Хлебодаровка Мелеузовского района произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья.
В момент возгорания в доме находились трое, включая двоих детей. Благодаря своевременному сигналу автоматического пожарного извещателя семья успела вовремя среагировать и эвакуироваться.
Также при пожаре в деревне Ишбулдино Абзелиловского района из горящего дома самостоятельно спаслась многодетная семья из пяти человек.
В ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности: установить и проверять извещатели раз в месяц, не перегружать электросеть, объяснять детям правила поведения при пожаре.
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