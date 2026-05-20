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13:18 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Башкирии нашли останки трех убитых браконьерами лосей

В общедоступных охотничьих угодьях Кармаскалинского района выявили факт браконьерства. Это повлекло гибель как минимум трёх особей лося, сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Благодаря оперативным совместным действиям госохотинспекции и полиции изъяты вещественные доказательства, устанавливаются причастные лица.

Как рассказали в ведомстве, в конце апреля в ночное время суток на территории охотугодий обнаружили голову и конечности лося. Госинспектор минэкологии Владимир Перминов инициировал проведение оперативных мероприятий совместно с ОМВД России по Кармаскалинскому району.

В ходе осмотра местности силовики нашли останки ещё двух особей лося — все они были незаконно добыты с явными признаками браконьерства. Ранее об этом случае сообщал «Башинформ».

С мест происшествия изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

— Подобные факты наносят серьёзный ущерб популяции диких копытных. Наша задача — не только привлечь виновных к ответственности, но и предотвратить подобные случаи в будущем. Работа по выявлению браконьеров продолжается, — прокомментировал государственный охотничий инспектор минэкологии РБ Владимир Перминов.

Минэкологии РБ напоминает, что незаконная добыча лося влечёт за собой не только административные штрафы (до 500 тыс. рублей), но и уголовную ответственность с лишением свободы до двух лет. Граждан призывают сообщать о фактах браконьерства по телефону: 218-04-30.

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